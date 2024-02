Scm Sim punta a raddoppiare la sua rete, la sfida della trasparenza

Milano, 20 feb. (askanews) – E’ stata la prima Sim quotata sull’Euronext growth Milan nel 2016, indipendente da gruppi bancari e assicurativi con circa un miliardo di asset in gestione. Solutions capital management Sim punta a raddoppiare la sua rete di consulenti nell’arco di un triennio arrivando a 200 professionisti in organico, per promuovere il modello di business fee only.

L’amministratore delegato, Antonello Sanna: “Cerchiamo di costruire un quadro organico dove il cliente veda quali sono le necessità per raggiungere i suoi desideri e quali sono i rischi che possano mandare in frantumi questa visione. Quindi dopo cominciamo a parlare di prodotti e servizi. Noi non vendiamo fondi, facciamo gestione patrimoniale in titoli e Etf: non abbiamo alcun interesse a consigliare un Etf piuttosto che un titolo perché non ci paga l’emittente di quel titolo ma ci paga il cliente”.

Per raddoppiare la squadra dei consulenti, la Sim si apre al mondo assicurativo. “Li abbiamo reclutati dando loro la prospettiva di diventare consulenti finanziari. I primi hanno già superato l’esame. Prendiamo dei venditori esperti che non hanno l’abilitazione o lavorano in un’azienda che non ha il segmento finanziario”.

Scm Sim conduce una battaglia sui costi della consulenza, scommettendo sulla trasparenza. “Il cliente vede esattamente qual è il compenso che ci viene retrocesso. Quindi massima trasparenza, condivisione del modello e questo permette sia al consulente che all’azienda di avere un approccio fair: non vado a cercare titoli che mi sono stati consigliati, ma scelgo solo cose che ritengo le migliori per il cliente”. Un modello che, chiosa Sanna, “ci rende liberi e rappresenta il futuro”.