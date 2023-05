Scoglitti, incidente tra auto e moto: perde la vita un 47enne

Le strade del ragusano si macchiano ancora una volta di sangue. Si registra infatti un gravissimo incidente nella giornata di oggi, 31 maggio 2023. Un motociclista 47enne, di nome Sergio Scribano, ha perso la vita.

Tragico incidente tra un auto e una moto a Scoglitti: un 47enne ha perso la vita nello scontro

Il fatto è accaduto nei pressi di Scoglitti, comune in provincia di Ragusa, al chilometro nove della contrada Zafaglione. Qui il motociclista 47enne è finito per scontrarsi con una Bmw. L’impatto fortissimo purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Per Sergio Scribano, alla guida della motocicletta, si sono rivelati inutili i soccorsi giunti sul posto, l’uomo è infatti morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente si sono recate anche le forze dell’ordine, tra cui la polizia municipale di Vittoria, comune di cui era originario il defunto, per effettuare tutti i rilievi del caso.