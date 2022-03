A La Spezia un tifoso dell'Italia scommette contro gli azzurri, e il gol della Macedonia rende meno amara l'eliminazione.

L’Italia perde lo spareggio contro la Macedonia, ma a la Spezia c’è chi scommette contro gli azzurri e vince oltre 100mila euro grazie al gol al 90′ di Trajkovski.

Italia-Macedonia, scommette contro gli azzuri: vince 110 mila euro

Scommette contro l’Italia, e almeno lui non rimane deluso dalla cocente sconfitta degli azzurri contro la Macedonia.

A La Spezia, infatti, c’è chi ha voluto tentare la sorte, scommettendo contro l’Italia, contro ogni pronostico, segno di come il calcio sia davvero imprevedibile.

Così mentre grazie al gol di Trajkovski la Macedonia annientava ogni flebile speranza di qualificazione ai Mondiali in Qatar del popolo italiano, in una ricevitoria ligure un uomo coraggioso esultava per il risultato, perché quel gol gli è valso circa 110mila euro, al netto di una puntata di 1500 euro su una vittoria macedone quotata 20 a 1.

Una “magra” consolazione

Per privacy non è stata resa nota l’identità del vincitore, ma come riporta “La Nazione“, si tratterebbe di un vero professionista del settore.

Una “magra” consolazione per una serata nefasta e da dimenticare per tutto il calcio italiano, ancor più cocente rispetto alla notte di San Siro del novembre 2017, quando l’Italia di Ventura venne eliminata dalla Svezia, escludendo dal Mondiale di Russia 2018 gli azzurri dopo tanto tempo.