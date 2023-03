Scompare nel nulla: 81enne sopravvissuto nella tempesta

Non si avevano più tracce dell’uomo scomparso nel nulla. Fortunatamente l’81enne è sopravvissuto nella tempesta

81enne sopravvissuto nella tempesta mangiando snack

L’anziano statunitense era scomparso per sei giorni. Era sparito durante una tempesta di neve. L’81enne è sopravvissuto nella tempesta soltanto mangiando neve e caramelle.

L’uomo si era allontanato dalla sua casa in montagna per tornare da sua moglie, ma è sparito nel nulla. I suoi parenti temevano che non sarebbero riusciti a trovarlo in vita.

L’81enne sopravvissuto nella tempesta è Jerry Jouret. L’uomo era rimasto con l’auto in panne durante una bufera di neve. Dopo sei giorni di ricerche è stato ritrovato lungo una strada di montagna a Big Pine, in California.

Quando è stato trovato, l’uomo, ex impiegato della Nasa, ha raccontato ai soccorritori di essere riuscito a sopravvivere mangiando quel poco di commestibile che aveva nella sua automobile: caramelle, biscotti, croissant. Per mantenersi al caldo ha usato una coperta che aveva in auto.

Il nipote ha spiegato alla BBC: “È un vero miracolo, temevamo che potesse non sopravvivere intrappolato nella sua macchina e che potesse morire di ipotermia“.

Partito per un viaggio di 3 ore scompare nel nulla

L’uomo era partito il 24 febbraio dalla casa in montagna da Big Pine, California, a Gardnerville, in Nevada. Il viaggio sarebbe dovuto durare soltanto tre ore. La bufera di neve e la chiusura delle strade lo hanno obbligato a cambiare percorso.

Jerry aveva informato i suoi parenti che avrebbe fatto un’altra strada. Dopo questo contatto l’uomo è scomparso nel nulla.

L’anziano era rimasto bloccato dopo aver percorso soltanto 15 miglia da quando era partito. Il suv dell’uomo era rimasto sepolto sotto metri di neve.

L’81enne sopravvissuto nella tempesta ha spiegato che per salvarsi ha messo in pratica quanto imparato dagli episodi del programma tv Survivor. Jerry ha conservato la carica della batteria dell’auto per tre giorni e mezzo spegnendo il mezzo periodicamente.

La situazione iniziava però a peggiorare man mano che passavano i giorni e i soccorsi tardavano ad arrivare.

Il salvataggio dell’anziano

A ritrovare l’uomo sono stati i soccorritori in elicottero che lo hanno avvistato dall’alto e lo hanno trasportato in ospedale. Qui sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso e fortunatamente sull’uomo non sono stati riscontrati problemi di salute. I medici erano sorpresi del fatto che l’81enne sopravvissuto nella tempesta non fosse andato in ipotermia, ma che anzi avesse segni vitali totalmente nella norma.

