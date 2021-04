Scomparsa Denise Pipitone, Behgjet Pacolli è un magnate di origine kosovara ed ex compagno di Anna Oxa.

Nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’ andata in onda lo scorso 31 marzo, Federica Sciarelli è tornata a parlare del caso di scomparsa di Denise Pipitone. Nel corso del servizio è stato nominato anche un certo Behgjet Pacolli. Si tratta di un facoltoso magnate di origine kosovara con cittadinanza svizzera, ex compagno della cantante Anna Oxa.

Ma cosa c’entra con la vicenda della piccola scomparsa a soli quattro anni il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo (Trapani)? Ebbene, poco dopo la sparizione della bimba, lo stesso Pacolli iniziò a interessarsi al caso. Secondo il magnate quello di Denise fu un caso di sequestro internazionale e diede la propria disponibilità per il suo ritrovamento

Scomparsa Denise Pipitone: l’appello di Pacolli

Behgjet Pacolli, al suo tempo, annunciò l’intenzione di inviare una lettera ai maggiori giornali italiani con il seguente appello: “Dateci un segno che Denise sia viva”.

Un appello che non sarebbe però mai stato pubblicato.

Il misterioso messaggio a ‘Chi l’ha visto?’

Arriviamo al 3 dicembre 2004, data importante, in quanto ‘Chi l’ha visto?‘ ricevette un messaggio, che in seguito si sarebbe scoperto essere stato inviato da una cabina telefonica. La missiva riportava il fatto che Denise Pipitone fosse in procinto di entrare dalla Francia in Svizzera. L’avvocato della famiglia di Denise ha dichiarato al programma di Federica Sciarelli: “Abbiamo pensato che ci fosse stata la mediazione di Pacolli”.

Tuttavia, quest’ultimo scomparve misteriosamente dal caso per poi ricomparire qualche mese dopo affermando che Denise si sarebbe trovata in compagnia di nomadi. Affermazione in seguito smentita. Il legale ha poi terminato: “Avevamo pensato che quest’uomo avesse effettivamente trovato Denise viva, ma perché lo ha fatto me lo chiedo ancora oggi”.