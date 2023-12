Scompenso cardiaco, Ponzi: impegno ricerca e gestione paziente

Roma, 13 dic. (askanews) – “Come azienda siamo impegnati a 360° sul fronte della ricerca: sviluppiamo farmaci innovativi, circa il 25% del fatturato viene investito in questo ed entro i prossimi due anni è previsto un piano di investimenti di 25 mld di euro. Siamo anche attivi nella ricerca di soluzioni organizzative efficienti per Servizio Sanitario Nazionale. in particolare stiamo sperimentando insieme agli operatori sanitari modelli di gestione nuovi per pazienti con patologie croniche, con l’obiettivo di garantire una presa in carico multispecialistica e un’assistenza il più possibile in prossimità del domicilio del paziente”, lo ha detto oggi Patrizia Ponzi, Market access and healthcare head di Boehringer Ingelheim, intervenendo a un talk promosso da Healthcare Policy e dedicato al tema dello scompenso cardiaco