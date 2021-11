Sconforto per Clarissa Selassiè: è delusa dai concorrenti del Gf Vip

Sconforto per Clarissa Selassiè che si dice è delusa dai concorrenti del Gf Vip: nomination e stress portano la principessa ad abbandonare la tavola

A Roma direbbero che “non ci vuole stare”: sconforto per Clarissa Selassiè che è delusa dai concorrenti del Gf Vip. La principessa reduce dal ballo hot in doccia della casa del Grande Fratello Vip era in nomination e il suo malumore è emerso anche a tavola, quando ha fatto la cena prima della diretta e l’ha fatta in solitudine e in “mood musone”.

Clarissa Selassiè delusa dai concorrenti: nessuno la chiama a tavola e lei trova il cibo freddo

Dopo aver chiosato il tutto con un “è freddo, non mangio, mi fa schifo”, è tornata in camera e si è sorbita le spiegazioni della sorella in merito a quella sorta di “esclusione” ad opera dei compagni di avventura nel programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. Pare che a svegliare Clarissa dovesse essere la Trevisan che èerò ha dimenticato l’incombenza.

Trevisan “dimentica” di chiamarla e Clarissa Selassiè si sente delusa dai concorrenti

E a quel punto, dopo una serie di tentativi inutili per farla tornare a tavola, è partito lo sfogo deluso della principessa-concorrente: “Potrebbe essere l’ultima volta che ceno qua e devo anche mangiare freddo e da sola, perché praticamente avevano finito di mangiare tutti. A me questa cosa non sta bene, ok? Non volevo starmene da sola, non venite a raccontarmi questa barzelletta che non l’ho mai detto.

Nessuno è venuto a cercarmi”.

“Non mi piace stare con troppe persone”: la spiegazione di Clarissa Selassiè delusa dai concorrenti

E ancora: “Comunque non importa. Io non ho più fame, mi è passata e sto pensando già a domani. Il giorno per me è finito, mi voglio rilassare. Non mi piace stare sempre con le persone. ‘Sovrastarmi’ di persone è una cosa che odio. Siccome non mi piace farlo neanche nella vita normale, pensa qua che sono forzata a vivere con altre persone con cui non voglio neanche vivere.

Basta, sono stufa”.