Scontri a Gerusalemme, deputato mostra la pistola e invita a colpire i palestinesi

Il deputato israeliano ha estratto una pistola ed ha minacciato di sparare i palestinesi. Tutto questo durante gli scontri a Gerusalemme.

Non si placano le tensioni tra israeliani e palestinesi e stavolta coinvolgono anche i membri delle istituzioni dello stato di Israele. Un deputato, a Gerusalemme, ha estratto dal suo completo elegante una pistola.

Il video, dopo essere stato registrato, è stato diffuso sui Social Network. Nel girato si vede Itamar Ben-Gvir, deputato della destra radicale israeliana, estrarre la pistola dal suo completo. Furioso per quello che stava accadendo, Itamar Ben-Gvir ha invitato anche coloro che erano presenti con lui a sparare contro i palestinesi che stavano protestando. La mobilitazione è avvenuta a Gerusalemme Est, nel quartiere Sheikh Jarrah. I palestinesi hanno protestato lanciando di sassi e arrivando anche allo scontro.

Far-right MK Itamar Ben-Gvir pulled out a gun in the Palestinian neighborhood of Sheikh Jarrah tonight, telling the settlers with him that “If [Palestinians] throw stones, shoot them.”

Ben-Gvir is one of the most popular politicians in Israel today. pic.twitter.com/MPdvEhKT0P

— Edo Konrad (@edokonrad) October 13, 2022