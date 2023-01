La Procura di Nocera Inferiore non si è fatta attendere e per gli scontri a Pagani sono stati arrestati 9 ultrà.

Svolta nelle indagini su quando accaduto nel Salernitano in occasione della partita di calcio Paganese-Casertana ed ordinanze di varia natura fra cui quella del Gip a carico di nove facinorosi. Da quanto si apprende carabinieri e polizia hanno eseguito l’arresto in flagranza differita di sette tifosi della Paganese e di due della Casertana, individuati dalle immagini raccolte e dalle interazioni dirette nella terribile giornata in cui era andato a fuoco anche un bus.

Scontri a Pagani, arrestati 9 ultrà

Tra i fermati figurano anche “persone che, in passato, erano state già colpite dal provvedimento di Daspo”. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, diretta da Antonio Centore. Al termine delle risultanze utili a chiedere i provvedimenti gli inquirenti sono risaliti ad alcuni dei tifosi che hanno partecipato agli scontri. Molti si essi in un primo momento, dato che avevano il volto coperto da passamontagna, erano rimasti ignoti.

Per gli indagati sono in rubrica atti introduttivi presunzioni di reato per possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione.

Fra loro anche i presunti autori del rogo al bus

E fra di essi ve ne sono alcuni che, come si legge nella nota della magistratura, risponderanno delle “condotte che hanno determinato, tra l’altro, l’incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana”, e poi, sempre in nota, “il conseguente danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell’area circostante, nonché il ferimento di uno dei carabinieri intervenuti a presidio dell’ordine pubblico”.