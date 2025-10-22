Scontri a Roma durante la manifestazione contro il governo: tensioni in aumento

Roma – Durante una manifestazione contro il governo, si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta, che ha preso piede nel pomeriggio, ha attirato migliaia di partecipanti, trasformandosi rapidamente in una situazione di tensione.

I fatti

Le autorità hanno riportato feriti tra i manifestanti e tra la polizia. Le forze dell’ordine hanno risposto con cariche per disperdere la folla e ripristinare l’ordine.

Testimoni hanno riferito di lanci di oggetti e di incendi appiccati in diverse zone del centro.

Le reazioni

Politici di vari schieramenti hanno condannato la violenza, chiedendo un dialogo pacifico con i manifestanti. Il governo ha annunciato una riunione d’emergenza per affrontare la situazione.