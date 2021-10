Scontri a Roma, tra gli arrestati 2 capi di Forza Nuova

Roma, 11 ott. (askanews) – Mentre il governo pensa ad una stretta sui cortei, dopo gli incidenti avvenuti alla manifestazione sul green pass sabato a Roma e anche in altre città, c’è la condanna unanime dell’assalto alla sede della Cgil anche se con dei distinguo. Intanto sono al vaglio della polizia i filmati registrati dalla Scientifica, per valutare altre condotte penalmente rilevanti per i fatti accaduti al corteo no green pass a Roma.

Al momento il bilancio è di 12 persone arrestate, fra i quali anche gli storici leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Tra gli arrestati c’è anche il leader del movimento “IoApro”, e l’ex Nar – ora esponente di Forza Nuova – Luigi Aronica.

I reati per cui vengono segnalati sono numerosi, fra i quali, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sei persone sono state arrestate in flagranza, altre sei, fra i quali i suddetti appartenenti a Forza Nuova, con arresto differito.

Sono 38 gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti durante gli scontri.