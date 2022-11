Scontri ad Atene durante lo sciopero generale contro caro-vita

Atene, 9 nov. (askanews) – Ci sono stati scontri durante le manifestazioni organizzate in occasione dello sciopero generale di 24 ore in Grecia contro il caro vita, l’inflazione ma anche per la difesa della democrazia. Si tratta della prima grande mobilitazione dei lavoratori greci dopo due anni di pandemia.

I principali disordini ad Atene in Piazza Syntagma, nel pieno centro della capitale greca.

Secondo una prima ricostruzione le forze dell’ordine sarebbero state attaccate da un gruppo di manifestanti.