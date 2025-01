Scontri e tensioni in Bolivia tra polizia e sostenitori di Morales

Scontri e tensioni in Bolivia tra polizia e sostenitori di Morales

La Paz, 14 gen. (askanews) – Migliaia di sostenitori dell’ex presidente boliviano Evo Morales sono arrivati a La Paz dopo una marcia di circa 100 chilometri attraverso il paese per chiedere le dimissioni del presidente boliviano Luis Arce e denunciare le difficoltà economiche. Il gruppo, composto per lo più da indigeni (il governo afferma che il gruppo conta circa 2.300 persone, mentre gli organizzatori ne dicono 5.000) è partito dal villaggio di Patacamaya, a sud di La Paz, sventolando la bandiera nazionale e il colorato stendardo indigeno noto come Wiphala. Nella capitale ci sono stati scontri e tensioni tra le forze dell’ordine e i manifestanti.