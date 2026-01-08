Scontri forze governo e combattenti curdi: migliaia in fuga da Aleppo

Roma, 8 gen. (askanews) – Colpi di arma da fuoco uditi alla periferia di Aleppo, in Siria, mentre le forze di sicurezza siriane vengono dispiegate nella città settentrionale del Paese in seguito agli scontri tra le forze governative e i combattenti curdi che hanno provocato la fuga di migliaia di civili.

Il giorno dopo i violenti scontri che martedì hanno causato 16 morti tra i civili e un membro del ministero della Difesa, il governo siriano ha esortato i combattenti curdi ad abbandonare i quartieri di Aleppo sotto il loro controllo.

Il governo siriano e le forze a guida curda si accusano reciprocamente su chi ha iniziato per primo le violenze, le quali seguono il mancato accordo tra le due parti su come implementare l’intesa raggiunta a marzo per unire l’amministrazione semi-autonoma e l’esercito curdo nel nuovo governo islamista siriano.

Il governo ha espresso la sua “richiesta di ritiro dei gruppi armati da due quartieri (Sheikh Maqsud e Ashrafiyeh), con l’esercito siriano che ha bombardato le due aree dopo averle dichiarate “zone militari chiuse”.

Una fonte militare presente sul posto ha dichiarato a France Presse che l’operazione in corso era “limitata” e mirava a “fare pressione sui combattenti curdi dei due quartieri affinché abbandonassero l’area”.

L’esercito ha dichiarato di aver istituito due “valichi umanitari” e i corrispondenti di Afp sul posto hanno visto migliaia di civili fuggire con i loro beni, molti dei quali in lacrime.

In seguito, l’agenzia di protezione civile siriana ha dichiarato di aver evacuato “più di 3.000 civili”, per lo più dai due quartieri.