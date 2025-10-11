Scontri in centro città durante una manifestazione pacifica

Milano – Durante una manifestazione pacifica in centro città, si sono verificati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. I partecipanti, riuniti per chiedere diritti civili e migliori condizioni di lavoro, sono stati affrontati dalla polizia, che ha cercato di disperdere la folla. Gli scontri hanno portato a numerosi feriti e a diversi arresti, mentre i servizi di emergenza sono stati attivati.

I fatti

I disordini sono scoppiati intorno alle 15:00, quando un gruppo di manifestanti ha tentato di occupare una piazza simbolica. Le forze di polizia, in assetto antisommossa, hanno risposto con gas lacrimogeni e cariche. Secondo testimoni, la situazione è rapidamente degenerata, con scene di caos e panico tra i partecipanti.

Le conseguenze

Le autorità locali hanno dichiarato di essere in contatto con i leader della manifestazione per ripristinare l’ordine. Il sindaco di Milano ha chiesto un’indagine sui metodi utilizzati dalla polizia. La situazione è monitorata da vicino, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime ore.