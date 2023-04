Scontri in Sudan, esercito e forze paramilitari accettano tregua di 72 ore

In occasione della festa che segna la fine del Ramadan, in Sudan l’esercito e le forze paramilitari hanno concordato una tregua di 72 ore, garantendo l’attivazione dei servizi umanitari.

Sudan, esercito e forze paramilitari concordano tregua di 72 ore per Ramadan

In Sudan l’esercito e le forze paramilitari hanno deciso di accettare una tregua di 72 ore. Il “Cessate il fuoco”, infatti è stato dichiarato per festeggiare l’Eid-al-Fitr, giorno sacro che segna la fine del Ramadan.

Come si legge in un comunicato dell’Oms: “Le forze armate sudanesi accettano un cessate il fuoco di tre giorni, a partire da oggi, venerdì 21 aprile, per consentire ai cittadini di festeggiare Eid al-Fitr e per garantire i servizi umanitari – recita la nota – le forze armate sudanesi sperano che i ribelli rispettino tutti i requisiti del cessate il fuoco e fermino qualsiasi mossa militare che possa ostacolarlo“.

Sempre stando ai dati raccolti dall’OMS, sono oltre 400 le persone rimaste uccise negli scontri iniziati lo scorso sabato 14 aprile a Khartoum e nelle altre zone settentrionali del Sudan.

Ucciso un operatore umanitario

Negli scontri tra esercito e forze paramilitari è rimasto ucciso nel Kordofan settentrionale un operatore umanitario, come riporta in un comunicato il direttore generale dell’Oim, Antonio Vittorino: “Sono profondamente addolorato per la morte del nostro collega operatore comunitario. Mi unisco al lutto della moglie e del figlio neonato e del nostro team in Sudan. La sicurezza di tutto il personale dell’Oim è la mia priorità“.

Situazione critica negli ospedali

La situazione negli ospedali è catastrofica, e ogni giorno i medici e infermieri ricevono centinaia di pazienti, tra cui decine di bambini feriti a causa dei proiettili vaganti.

“Molti hanno bisogno di trasfusioni di sangue. Abbiamo dovuto curare molti pazienti sul pavimento nei corridoi, perché non ci sono abbastanza letti per un numero così alto di feriti- così racconta Cyrus Paye, il coordinatore dei progetti di Medici senza Frontiere-fino alla scorsa settimana, il South Hospital non aveva sufficiente capacità chirurgica perché era un ospedale materno-infantile che abbiamo iniziato a supportare lo scorso anno per ridurre l’alto tasso di mortalità materna nella regione“, conclude Paye.