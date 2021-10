Scontri no Green pass a Roma: chi è Luigi Aronica, “Er Pantera” fondatore dei Nar

Chi è Luigi Aronica detto "Er Pantera", il membro di Forza Nuova e fondatore dei Nar arrestato dopo gli scontri no Green Pass di Roma.

Scontri no Green pass a Roma, chi è Luigi Aronica, esponente di Forza Nuova e fondatore dei Nar, Nuclei Armati Rivoluzionari. Dopo la manifestazione avvenuta negli scorsi giorni e l’assalto alla sede nazionale della Cgil sono scattati 12 arresti, tra chi era coinvolto nella distruzione degli uffici del sindacato c’erano nomi e volti noti dell’estrema destra.

Chi è Luigi Aronica

Luigi Aronica, detto “Er Pantera di Monteverde” apparteneva ai Nar, organizzazione terroristica neo fascista attiva tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, responsabil di diversi omicidi. Nel 2017, durante una manifestazione, venne ripreso mentre diceva a un poliziotto: “Lo sai chi sono io? Attento, mi sono fatto vent’anni di carcere per terrorismo”.

Luigi Aronica, chi è il no Green Pass di Forza Nuova

Aronica attualmente ha 65 anni, negli ultimi è tornato a farsi notare militando in Forza Nuova nelle manifestazioni. Nel suo passato una condanna a 18 anni di carcere per reati compiuti durante i tempi del Nar e in un approfondimento di Repubblica, risalente al 2020, si nomina Luigi Aronica tra i frequentatori del pub romano di Forza Nuova.

Chi è Luigi Aronica, un passato oscuro

Il Corriere della Sera lo cita invece in riferimento a un’informativa sul caso dell’omicidio Diabolik, ovvero Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma.

I leader dei Nar, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, sono ritenuti colpevoli della strage della stazione di Bologna avvenuta all’inizio di agosto negli anni ’80.