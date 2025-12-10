Scontri tra Cambogia-Thailandia, migliaia di civili in fuga

Si Sa Ket (Thailandia), 10 dic. (askanews) – Nuova escalation nella crisi al confine tra Thailandia e Cambogia, nonostante la nuova offerta di mediazione di Donald Trump, si registra la ripresa delle ostilità, con l’uso di artiglieria, droni armati e accuse di bombardamenti su aree civili, che fa vacillare la fragile tregua negoziata dal presidente americano solo pochi mesi fa.

Una delle otto guerre che il capo dello Stato Usa sostiene di aver contribuito in modo decisivo a fermare.

A causa degli scontri al confine la popolazione cerca di mettersi al sicuro, quasi 1.000 persone si sono rifugiate in uno stadio di pallavolo trasformato in centro di evacuazione nella città di Si Sa Ket, uno dei principali centri di emergenza per i civili in fuga. “Voglio tornare a casa e voglio che tutto questo finisca perché ho nostalgia di casa e sono preoccupato per la mia fattoria”, ha detto all’Afp l’evacuato Somsri Kamman.