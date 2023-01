Scontri tra ultras di Napoli e Roma: chiusa e riaperta la A1 ad Arezzo

Un violento scontro tra ultras ha bloccato per diverso tempo l'autostrada A1 all'altezza di Arezzo: si tratta dei supporters di Roma e Napoli

“Questi non sono tifosi.

Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio” – ha dichiarato Matteo Salvini sui suoi social a proposito dello scontro avvenuto oggi tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma. I due gruppi di tifosi sono venuti a contatto lungo l’A1 nell’Aretino.

Scontro tra tifosi di Napoli e Roma, un ferito: si ferma l’autostrada A1

In totale sarebbero stati coinvolti circa 300 tifosi, venuti violentemente a contatto lungo la A1 nella giornata di oggi.

Gli ultras del Napoli erano in viaggio verso Genova per la partita degli Azzurri contro la Sampdoria delle 18:30, mentre i romanisti stavano viaggiando verso Milano per il match delle 20:45 contro il Milan. Attorno alle ore 13, i napoletani stavano presidiando l’area di servizio di Badia al Pino (Arezzo), quando hanno iniziato un lancio di pietre verso l’autostrada sulla quale stavano viaggiando anche i tifosi della Roma.

Gli ultras giallorossi sono subito tornati indietro per affrontare i rivali e da lì è iniziato lo scontro.

Lo scontro all’autogrill: c’è un ferito

Ultras napoetani e giallorossi hanno iniziato a colpirsi con pietre, aste delle bandiere, cinghie, caschi e tutto quello che era in quel momento a loro disposizione. In aggiunta, c’è stato anche un lancio di lacrimogeni. Un tifoso romanista è rimasto ferito da una coltellata ed è andato in ospedale.

Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti, con la A1 momentaneamente chiusa.