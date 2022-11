Scontro auto moto: morto il centauro

Tragico scontro tra un‘auto e una moto avvenuto in via della Noce a San Cesareo (Roma).

Nell’impatto è morto un centauro. Il sinistro è avvenuto la mattina di mercoledì 23 novembre. Come informa FanPage la vittima risponde al nome di Giovanni Panzironi, aveva 42 anni. Per lo sventurato non c’è stato purtroppo nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorsi sul posto. I paramedici hanno provato a rianimare l’uomo, ma inutilmente. Secondo le ricostruzioni rese note al momento, Panzironi stava transitando lungo la strada in provincia di Roma.

Le cause dello scontro con l’auto sono ancora in fase di accertamento.

Scontro auto moto: l’impatto è stato violento

Lo scontro tra l’auto e la moto è stato violento. A perdere la vita è stato Giovanni Panzironi che è caduto dal suo scooter. Nulla da fare per il centauro, che sarebbe morto poco dopo l’impatto. Presenti sul posto i vigili del fuoco che hanno svolto tutti gli accertamenti opportuni e hanno iniziato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Alcoltest per il conducente dell’auto

È stato svolto sul conducente dell’auto il canonico test dell’alcol e della droga nel sangue, i cui risultati dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Da MSN si viene a sapere che quasi contemporaneamente all’incidente di San Cesareo c’è stato un maxi tamponamento sulla Tuscolana, nei pressi del cavalcavia sito in via Anagnina.