Scontro Bossi-Salvini in Lombardia, il leader della Lega: “Prima devo portare a casa la manovra”

È ancora scontro tra il padre della Lega Umberto Bossi, fondatore del neonato Comitato Nord, e il segretario del Carroccio, Matteo Salvini.

Il nuovo terreno di scontro è dato dalle regionali in Lombardia. Il senatur, infatti, ha fatto una richiesta specifica al candidato del centrodestra e presidente uscente Attilio Fontana.

Scontro Bossi-Salvini in Lombardia: la reazione di Fontana

La frattura tra Lega e Comitato Nord è sempre più evidente. Le distanze tra le due formazioni politiche sono state rese più evidenti da Umberto Bossi nel momento in cui ha fatto irruzione nel palazzo di Regione Lombardia per chiedere al senatore uscente Attilio Fontana, ricandidato dal centrodestra alle regionali del prossimo 12 e 13 febbraio, di riconoscere nella coalizione che lo supporterà anche la lista del Comitato Nord.

Lista che potrebbe includere anche ex leghisti espulsi o membri ancora iscritti al Carroccio come l’ex deputato Dario Galli, simpatizzante del neomovimento del senatur e determinato ad accaparrarsi un posto da consigliere regionale.

Fontana ha tentato di restare sul vago e non essere travolto dalla disputa anche se è consapevole che, per raggiungere il 40% e ottenere il premio di maggioranza, avrebbe bisogno dell’appoggio di entrambe le fazioni.

Per quanto riguarda la richiesta di Bossi, il governatore lombardo uscente ha affermato: “Trasferirò agli alleati la richiesta, non ho altro da aggiungere nel senso che ho fatto solo da intermediario in questa occasione, ma la mia è sicuramente una candidatura che unisce”.

L’obiettivo è quello di riuscire a evitare di perdere voti a favore del Terzo Polo che ha candidato alle regionali in Lombardia Letizia Moratti.

Il leader della Lega: “Prima devo portare a casa la manovra”

Intanto, Matteo Salvini e Umberto Bossi sono ai ferri corti. In occasione della sua visita a Fontana, il senatur ha putato il dito contro il leader del Carroccio, tacciandolo di essersi comportato “da bambino” e di aver chiuso ogni canale di comunicazione.

“Io rispondo a tutti, nei limiti del possibile”, ha affermato Salvini.

Ai giornalisti radunati per un punto stampa a Milano, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi, ha precisato: “Mi devo concentrare per portare a casa una Manovra da 30 miliardi. Poi mi occuperò del resto. Non sono sfiorato dalle polemiche”.

E, sulle crepe che percorrono la Lega, ha negato: “Macché scissione e scissione, la scissione dell’atomo.

La Lega è assolutamente in forze e in forma – e, rispondendo a una domanda sui suoi rapporti con Bossi, ha aggiunto –. Non sono abituato a rispondere alle polemiche che vengono da sinistra, figuriamoci ad altre. A me interessa che il 12 e il 13 febbraio la Lega e il centrodestra vincano in Lombardia e nel Lazio. Sono quattro anni che pronosticate la mia dipartita, così mi allungate la vita. Va bene così”.