Un dramamtico incidente stradale è avvenuto nella prima serata di ieri a Fontanafredda, un paese di circa 12 mila abitanti sito nelle vicinanze di Pordenone. Un uomo di 49 anni era alla guida della sua automobile quando, all’altezza di un centro commerciale, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo: è morto qualche minuto dopo lo schianto.

49enne morto nel’incidente d’auto: la dinamica

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20 di ieri sera sulla Pontebbana, importante strada di Fontanafredda. Una Renault Clio guidata da un 41enne stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del centro commerciale, all’altezza del negozio di vestiario ‘Sorelle Ramonda’, quando la Fiat Cinquecento di Stefano Targa l’ha colpita in pieno. Lo schianto è stato violentissimo e fin da subito si era intuito che potevano esserci conseguenze molto gravi: qualcuno fra i passanti ha rapidamente allertato i soccorsi.

49enne morto nel’incidente d’auto: i soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia, i medici del 118 e i vigili del fuoco. I caschi rossi si sono occupati di estrarre il corpo di Targa dalle lamiere e di sgomberare l’area dell’incidente dai detriti. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il 49enne, ma per lui non c’era già più nulla da fare: Stefano è morto nello schianto. La polizia sta indagando sull’esatta dinamica del sinistro per distribuire le responsabilità ai soggetti coinvolti.