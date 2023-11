Un terribile incidente stradale è avvenuto questa mattina presto, quando non erano ancora le 7, su Viale Europa a Messina. Due automobili si sono scontrate violentemente ad un incrocio e una di queste si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari: una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale.

Incidente a Messina, scontro fra due auto: la dinamica

“Lo scontro non l’ho visto perché ero in fila al semaforo rosso. Ma ho sentito un urto fortissimo e visto una panda che si ribaltava” – così racconta un testimone in merito all’incidente avvenuto a Messina nelle prime ore della mattinata di oggi. “Passando, scattato il verde, ho notato una Punto ferma in mezzo alla strada, chiaramente ammaccata, ma non conosco la dinamica. Molta gente è accorsa, alcuni hanno raddrizzato la macchina visto che c’era dentro una persona” – riporta ancora ‘Tempostretto.’it’ facendo riferimento alle dichiarazioni del testimone. A quanto sembra, il sinistro è avvenuto dopo che uno dei due mezzi non ha rispettato il semaforo divenuto rosso all’incrocio, ma la dinamica è ancora tutta da verificare.

Incidente a Messina, scontro fra due auto: un ferito

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso, si sono presentati anche i medici del 118 che hanno fornito le prime cure all’uomo rimasto ferito nello scontro. L’automobilista è stato trasferito poi in ospedale con un’ambulanza.