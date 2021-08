Scontro frontale fra auto a Cerignola: cinque persone coinvolte e due feriti gravi

Un terribile scontro frontale fra auto si è verificato a Cerignola: sono cinque le persone coinvolte e due degli occupanti delle auto sono feriti gravi nell’ennesimo sinistro in terra pugliese. Secondo quanto riferiscono i media locali l’impatto è avvenuto nella nottata appena trascorsa, quella a cavallo fra il 25 ed il 26 agosto, lungo la strada provinciale 95, quella che collega la città di Cerignola con Candela.

Scontro frontale fra auto a Cerignola: boato notturno a Borgo Libertà

Il botto, tremendo secondo quanto riferito dai testimoni, è avvenuto nello specifico nei pressi della località di Borgo Libertà. Le dinamiche, come in casi simili, sono abbastanza definite, anche se molte cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della territoriale e della polizia.

Due feriti gravissimi nello scontro frontale fra auto a Cerignola

Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine due auto si sono scontrate frontalmente e da quell’impatto due dei cinque occupanti nordafricani di entrambi i veicoli sono usciti in condizioni gravissime.

L’urto è stato violentissimo e i soccorritori hanno dovuto penare non poco per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate.

Elisoccorso in volo per i feriti gravi nello scontro frontale fra auto lungo la Cerignola-Candela

Tanto gravi che sul posto, assieme alle unità di terra del 118 ed alle squadre dei Vigili del Fuoco, è atterrato un mezzo di elisoccorso. La prognosi per i due feriti in condizioni più serie è riservata e, secondo fonti media locali, uno di essi sarebbe in condizioni disperate.