Scontro frontale tra auto e pullman: morto l'automobilista

Nel Cremonese un uomo alla guida di una Nissan Qashqai ha perso la vita in seguito a uno schianto frontale con un pullman

Incidente mortale in provincia di Cremona. Nella mattinata di oggi, venerdì 31 marzo 2023, intorno alle ore 10, nei pressi di Rovanengo un uomo ha perso la vita in seguito a uno schianto frontale avvenuto tra la sua auto e un pullman.

I dettagli dell’incidente

La vittima – di cui al momento non si conoscono informazioni oltre al fatto che si tratti di un uomo – era a bordo della sua Nissan Qashqai quando, per ragioni ancora da definire, ha impattato contro un mezzo della società Autoguidovie. Dopo lo scontro, la Nissan è finita fuori strada, nel canale irriguo a fianco della carreggiata. L’automobilista è morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto nel tratto rettilineo tra il paese e Ticengo, rimasto chiuso dopo l’incidente per permettere l’intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco di Crema.

Sul posto anche la Polizia

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, che si sono occupati di gestire la viabilità intorno al luogo dell’incidente nelle ore successive allo schianto. Al momento non è nota la causa dello schianto tra la vettura e il pullman. Gli agenti della Stradale sono a lavoro anche sulla ricostruzione della dinamica dei fatti.