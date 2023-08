Erano circa le ore 19:30 di venerdì 25 agosto quando, nel tratto dell’autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in provincia di Udine, un tir e un pullman si sono scontrati mentre stavano procedendo in direzione Trieste. Lo schianto è stato violentissimo e ha causato diversi feriti: tra di loro i più gravi risultano essere una donna e due bambini.

Incidente sulla A4, scontro tra pullman e tir: gravi una donna e due bambini

In totale sono 15 le persone che hanno riportato ferite nell’incidente, 12 di loro hanno subito danni superficiali, mentre una donna e due bambini risultano essere i più gravi. La donna è stata traferita in ospedale a Udine in elicottero, stessa sorte anche per i minori, trasportati però alla Cattinara di Trieste. Lo schianto è avvenuto tra un tir polacco che tasportava frutta e verdura e una corriera affollata di turisti ucraini al rientro nel proprio Paese. L’esatta dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare, ma secondo le prime ipotesi sembra che sia stato il bus a colpire il camion sulla fiancata.

Il traffico è tornato regolare: gli ultimi aggiornamenti

Sulle prime, per poter permettere lo sgombero della strada dai detriti, il tratto autostradale era stato chiuso completamente dalle autorità. Intorno alle ore 22:30, poi, era stata riaperta una sola corsia, mentre nelle ore successive il tratto è tornato alle consuete tre corsie.