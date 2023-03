Scontro tra aerei Aeronautica Militare a Guidonia, morti i piloti

Roma, 7 mar. (askanews) – Incidente tra due aerei di addestramento, ad elica, dell’Aeronautica Militare nella zona di Collefiorito nei pressi di Guidonia Montecelio. I velivoli del 60esimo Stormo sono precipitati per cause ancora da accertare. I due piloti a bordo dei due piccoli aerei d’epoca, hanno entrambi perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Il racconto del sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo.

“Sui cieli di Guidonia Montecelio si è purtroppo consumata una tragedia: due aerei probabilmente sono entrati in collisione e sono precipitati. Uno in un prato a Colle Fiorito, l’altro in centro abitato ma per miracolo o per l’eroismo del pilota l’aereo è precipitato all’interno di una via peraltro anche stretta, evitando le abitazioni, quindi non ci sono vittime civili”.

Daniele, uno dei primi soccorritori, si trovava al bar quando ha sentito il boato.

“Poi sono uscito e ho cercato di aiutare la persona che stava intrappolata nell’aereo, gridava aiuto ma le fiamme lo hanno avvolto e non potevo fare niente. Gridava, mi sono avvicinato un paio di metri e lui chiedeva aiuto e voleva uscire”