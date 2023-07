L’incidente è avvenuto intorno alle ore 21.15 di domenica 16 Luglio sulla strada statale che collega il paese di Policoro con la spiaggia nei pressi di Marinagri, località Torre Mozza.

Policoro, incidente fra due auto: un morto e due feriti

Lo scontro frontale di via San Giusto ha visto coinvolte due automobili: una Fiat Panda in cui si trovavano due italiani e una Ford Focus guidata da un 59enne marocchino. La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, ma quello che si sa è che ad avere la peggio è stato il cittadino straniero, morto sul colpo. I due italiani che viaggiavano sulla Fiat Panda sono rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Il trasferimento in ospedale e le indagini sull’incidente

Gli operatori del 118 che sono accorsi sul posto dopo l’incidente hanno trasferito in ospedale i due cittadini italiani coinvolti nel sinistro. Entrambi sono ancora ricoverati in clinica, ma non dovrebbero aver riportato ferite troppo gravi. I carabinieri si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso er determinare l’esatta dinamica del frontale e attribuire le responsabilità.