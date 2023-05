Per fortuna le sue condizioni di salute non destano preoccupazione ma si è temuto decisamente il peggio dopo lo scontro tra auto a Porcia nel quale è rimasto coinvolto anche un bambino: in quel grave incidente c’era anche lui. Da quanto si apprende in queste ore i Vigili del Fuoco di Pordenone sono dovuti intervenire e mettere in sicurezza il piccolo.

Scontro a Porcia, coinvolto anche un bambino

I media territoriali spiegano che i team del 115 sono intervenuti nella mattinata di oggi verso le ore 12.00 a Porcia. La loro presenza era stata tempestivamente ed urgentemente richiesta a via Spinazzedo, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Lo scontro, secondo una ricostruzione sommaria, era stato di tipo fronto-laterale ed una delle due autovetture ha finito la corsa nel fossato. Per fortuna ed all’esito dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso del 118 sono risultati illesi una signora e il suo bambino.

Le condizioni dell’altra donna ferita

Invece sarebbe stata ospedalizzata in codice verde l’occupante dell’altra autovettura. A quel punto il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza del due autovetture. Poi ha collaborato con il personale sanitario nell’assistere i feriti. Sul posto personale sanitario con un’ambulanza e auto medica, unitamente alle pattuglie della polizia locale di Porcia.