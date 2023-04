Scontro tra auto e ambulanza con una paziente a bordo: tre feriti

L'ambulanza, al momento dell'incidente era in servizio e stava trasportando una paziente in ospedale

Incidente in corso Orbassano, a Torino, dove un’automobile ed un’ambulanza si sono scontrate nel pomeriggio di ieri. Il mezzo del 118, al momento dell’incidente, era in servizio e stava trasportando una paziente in ospedale.

Torino, auto si scontra con un’ambulanza in servizio: tre feriti

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 Aprile, all’incrocio tra corso Orbassano e via Gessi a Torino. Protagoniste del sinistro sono state un’ambulanza della Croce Verde Torino che stava trasportando una paziente in ospedale e un’automobile che circolava sulla stessa carreggiata. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma dalle prime informazioni che arrivano, sembra che la responsabilità sarebbe da attribuire più al conducente della macchina.

L’arrivo dei soccorsi e i feriti

I due conducenti dell’ambulanza e l’automobilista sono stati tutti accompagnati in ospedale con altri mezzi del 118 arrivati sul posto qualche minuto dopo. La paziente che era a bordo della croce verde, allo stesso modo, ha raggiunto poco dopo il pronto soccorso. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha subito delle ferite particolarmente gravi. L’incidente ha causato lunghe code per le strade del centro di Torino.