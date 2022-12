All’alba di questa mattina, lunedì 19 dicembre, intorno alle 6.40, si è verificato un incidente tra un’automobile e un camion a Borgoricco, in provincia di Padova.

Scontro tra auto e camion: 2 feriti

Questa mattina, lunedì 19 dicembre, intorno alle 6,40 del mattino, si è verificato un incidente in via Speronella Dalesmanina, a Borgoricco, in provincia di Padova. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, un camion ha improvvisamente sbandato. L’autista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Alfa Giulietta. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito, che hanno assistito alla scena.

Incidente a Borgoricco: due persone sono rimaste ferite

L’arrivo dei Vigili del fuoco da Padova è stato immediato, così come l’intervento del personale medico del Suem 118. Per riuscire a liberare il conducente del camion dalla cabina ci hanno messo quasi un’ora. L’uomo è stato affidato ai sanitari e, una volta stabilizzato, è stato portato in ospedale. Ferito anche l’automobilista a bordo della Giulietta. La viabilità ha subito rallentamenti ma dalle nove la situazione è tornata alla normalità.

Le manovre per riportare sulla sede stradale l’autoarticolato sono state abbastanza difficoltose.