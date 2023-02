Scontro tra auto e camion: morta una donna nel pavese, la tragedia è accaduta a Gravellona Lomellina dove a nulla è valso il tempestivo arrivo di Areu.

Da quanto si apprende intorno alle 11.20 di stamattina una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia.

Scontro tra auto e camion: morta una donna

Le cause del terribile sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma pare che l’auto sulla quale viaggiava la donna si sia violentemente scontrata con un camion. Dopo quel tremendo urto che sarebbe stato diretto, frontale e violentissimo sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le stesse pattuglie dei carabinieri della territoriale: per la donna purtroppo non c’era più nulla da fare, mentre il conducente del camion, un 47enne, ha riportato trauma del bacino e la rottura di una gamba.

L’arrivo sul posto di soccorritori e carabinieri

Soccorso dal personale di Areu, è stato trasportato al San Matteo di Pavia. Il sinistro con esito estremo è avvenuto lungo la SP 192 e per almeno due ore il traffico è rimasto bloccato in attesa che i soccorritori procedessero con le manovre necessarie e che i carabinieri effettuassero i rilievi e dessero di nuovo disco verde alla normale viabilità.