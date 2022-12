Scontro tra auto e scooter in galleria: un ferito

Polizia locale allertata ed intervenuta per uno violento scontro tra auto e scooter in galleria: un uomo ha riportato traumi agli arti inferiori

A Trieste si è verificato uno scontro tra auto e scooter in galleria: il bilancio di quel sinistro è stato di un ferito.

Secondo quanto si apprende dai media la vittima ha riportato traumi alle gambe ed è stata immediatamente soccorsa dal 118. A dare menzione dell’incidente avvenuto alle 13 di oggi, lunedì 12 dicembre, è stato il Piccolo.

Scontro tra auto e scooter in galleria

Il media spiega che uno scooterista è rimasto ferito alle gambe in un incidente avvenuto nella Galleria San Vito. Le dinamiche sono ancora confuse ma pare che per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale il mezzo a due ruote si sia scontrato con una vettura.

Gli agenti della polizia locale sono stati attivati dagli infermieri della Sores accorsi a prestare aiuto al centauro che stava viaggiando in sella ad uno scooter di grossa cilindrata che si era appena scontrato con una vettura ed era “rovinato malamente a terra”.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Stando la resoconto della testata sul posto è prontamente giunto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica. A quel punto i sanitari del 118 lo hanno trasportato il ferito in ospedale in codice giallo per severe ferite alle gambe.

La vittima del sinistro ha riportato dunque traumi ortopedici importanti ma non sarebbe quindi in pericolo di vita. La galleria San Vito è stata temporaneamente chiusa.