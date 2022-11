Scontro tra auto: ferite tre donne

Un tragico incidente è avvenuto quest’oggi, 29 novembre 2022, intorno alle 10 di stamattina sulla circonvallazione di Pinerolo, comune italiano in provincia di Torino, vicino al ponte sul fiume Chisone.

Incindente stradale a Pinerolo: scontro tra due vetture, tre donne ferite

Lo scontro si è verificato tra una Fiat Panda e una Citroën C3. Il bilancio purtroppo è di tre donne ferite. L’ottima notizia è che nessuna è gravi condizioni: le donne sono ricoverate all’ospedale, ma non rischiano la vita.

Indagini in corso

Infatti, le tre donne sono state trasportate in ambulanza all’ospedale cittadino.

Infatti, sul posto dell’incidente è giunto il 118, ma non solo: sono intervenute 3 pattuglie della polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco e la polizia stradale, i quali stanno giustamente indangando per risalire alla reale dinamica dello scontro tra le due automobili. Ma anche per comprendere la responsabilità dell’accaduto.

Traffico a causa dell’incidente

Tra l’altro si sono occupati pure di dirimere il traffico, in quanto per ovvie ragioni l’incidente ha provocato code molte lughe.

Stando alle prime ricostruzioni, si pensa che all’origine dello scontro frontale ci sarebbe un sorpasso.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche l’elisoccorso, però non ha caricato nessuna delle ferite.