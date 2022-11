Scontro tra auto in Sardegna: diversi feriti

Scontro tra auto in Sardegna: diversi feriti

Scontro tra auto in Sardegna: diversi feriti

Spaventoso incidente stamane prima delle 9 sulla strada provinciale tra Lanusei e Loceri: è di cinque il numero di persone ferite, di cui quattro donne e un uomo.

LEGGI ANCHE>> Incidente a Mottola, scontro tra un camion e tre auto: una vittima e tre feriti.

Incidente a Loceri: 5 persone ferite

Poco prima delle 9 tre auto, un’Alfa Romeo 147, una Peugeot 2008 e una Mercedes A 180, si sono scontrate. Ancora incerte le dinamiche effettivce dell’incidente. Purtroppo, sono rimaste ferite tre donne di Cardedu, una di Tortolì e un ragazzo di Loceri.

L’arrivo immediato del 118

Sul posto sono giunti quanto prima i soccorsi dalle ambulanze del 118, arrivate ovviamente in codice rosso. Una volta giunti lì, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lanusei. La buona notizia comunque è che le loro condizioni sono rassicuranti. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Oltre al 118, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei assieme ai Vigili del fuoco di Lanusei.

Ancora in corso le indagini per accertare la dinamica precisa che ha provocato il violento scontro tra le tre vetture. Nel frattempo, stamattina la strada è stata chiusa al traffico per favorire i soccorsi e permettere ai militari di eseguire i rilievi di legge.