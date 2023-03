Scontro tra due auto in A1: tre minorenni feriti

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 30 marzo, sul’autostrada A1 nel reggiano. Due automobili che stavano viaggiando in direzione Bologna si sono scontrate: cinque persone sono rimaste ferite, tra loro anche tre minorenni.

Erano circa le 23:15 di ieri sera quando, sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 129 in direzione Bologna, due automobili si sono scontrate ad alta velocità. Sui due mezzi viaggiavano cinque persone, tutte quante sono rimaste ferite. In particolare, tra di loro c’erano anche tre minori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Sant’Ilario, i poliziotti della Locale di Modena e i medici del 118 a bordo di più ambulanze. Inoltre, è stato necessario anche l’intervento di un elicottero dell’elisoccorso.

Le condizioni di salute delle persone ferite

Quattro dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Parma, dove sono entrati con codice di media entità. La quinta persona, invece, ha subito solo delle leggere ferite, ma è stata accompagnata comunque in Pronto Soccorso per fare tutti gli accertamenti del caso. La polizia, nel frattempo, ha compiuto i rilievi sul luogo del sinistro per determinare le responsabilità dello scontro.