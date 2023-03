Scontro tra due bici sulla pista ciclabile, un ferito grave

Violento scontro tra due bici sulla ciclabile vicino a piazzale Milano. L’uomo ferito è stato soccorso dal 118

Scontro tra due bici

Nel pomeriggio di ieri, 22 marzo, un uomo di 70 anni è rimasto ferito dopo uno scontro tra due bici. L’impatto è accaduto dopo le 17 sulla pista ciclabile che fiancheggia il ponte sul Po, nelle vicinanze di piazzale Milano.

Grave un 70enne

Nello scontro l’uomo è caduto a terra e ha battuto la testa. Sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze della Croce Rossa e un’auto infermieristica per soccorrere il ciclista che è caduto nell’impatto.

Le condizioni del 70enne erano talmente gravi da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’anziano è stato portato all’ospedale Maggiore di Parma. Al momento l’uomo si trova nel reparto di rianimazione.

Portato in ospedale anche l’altro ciclista

L’altro ciclista non è in pericolo di vita, ma ha riportato solo alcuni traumi. Per precauzione è stato ricoverato all’ospedale di Piacenza dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso.

Sarà compito della Polizia locale ricostruire le dinamiche dello scontro tra le due bici. Gli agenti si sono, infatti, recati sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari.

