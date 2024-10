Scontro tra due treni in India, deragliano 12 carrozze: 19 feriti

Chennai, 12 ott. (askanews) – I soccorritori sono ancora al lavoro per staccare i vagoni deragliati del treno Mysuru-Darbhanga Bagmati Express dopo che si è scontrato con un treno merci alla stazione ferroviaria di Kavaraipettai a Chennai nelle prime ore del 12 ottobre. Si ritiene che la causa dell’incidente sia stata un guasto al segnale, sono deragliate 12 carrozze. La collisione ha provocato un incendio, che è stato però rapidamente spento. Non sono stati segnalati decessi e una ventina di passeggeri feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure.