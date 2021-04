Scontro tra Letta e Salvini sul coprifuoco: “Il PD vuole tenere in casa gli italiani”

La conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5 ha fatto discutere molte forze politiche. Tra Matteo Salvini ed Enrico Letta è scontro.

Mancano poche ore all’ingresso in zona gialla per molti regioni italiane, un passaggio per porterà finalmente ad una ripresa per tantissime attività tra cui i ristoranti, ma anche cinema e sport all’aperto. Eppure tra molte riaperture e allentamenti chiesti, uno che ha fatto discutere parecchio è stata la conferma del coprifuoco dalle ore 22 fino alle ore 5 del mattino, un’abolizione molto voluta fa Lega e Fratelli d’Italia.

#Noalcoprifuoco è l’hashtag di riferimento usato dalla Lega sui social, mentre Enrico Letta neanche troppo velatamente ha scritto su Facebok: “Un partito di maggioranza che raccoglie firme contro decisioni del governo di cui fa parte. No. Così non va”.

Covid, scontro tra Letta e Salvini

Scontro al veleno tra il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta su una delle misure restrittive degli ultimi giorni ovvero la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5 fino al prossimo 31 luglio.

Tale decisione da parte dell’esecutivo ha fatto scatenare molte polemiche tra i due leader con Salvini che non l’ha mandata a dire sui social arrivando a scrivere: “Oggi a Bologna. Per la sinistra due persone che cenano al ristorante o un signore che prende un caffè al bancone sono dei mezzi criminali (e guai se alle 10 di sera non sono a casa!), ma le masse con bandiere rosse e “bella ciao”…

tutto OK!”, ha scritto Salvini su Facebook.

Una risposta che non si è fatta attendere con il segretario del PD che nel corso della trasmissione Mezz’ora in più ha dichiarato: “Voglio che questo governo vada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non voti come la maggioranza”.

Il Leader della Lega ha infine dichiarato: “Il PD non si fida degli italiani e li vuole tenere chiusi in casa […] se facciamo una falsa partenza e si deve richiudere salterebbe l’estate”.