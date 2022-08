Scontro tra orche a al parco acquatico SeaWorld di San Diego

Turisti al SeaWorld di San Diego assistono a scontro tra orche

Sta spopolando sul Web il video di uno scontro tra orche al parco SeaWorld, San Diego California. Durante la propria visita all’interno dell’attrazione statunitense, dei turisti sono stati spettatori di un a dir poco triste spettacolo: due orche che, rinchiuse in una piccola vasca, lottano fra loro.

Lo scontro tra orche a San Diego, sconcertati i turisti

Certo non si aspettavano uno spettacolo tanto triste e straziante i turisti in visita al SeaWorld, un testimone racconta quanto accaduto: “Abbiamo visto tutti immediatamente l’acqua tingersi di sangue, cosa che ha fatto iniziare a piangere mia figlia di nove anni”.

Non è la prima volta ultimamente che l’attrazione abbia dei problemi a causa delle orche: solo qualche giorno fa infatti la struttura ha perso un’orca a causa di un’infezione (sul caso vi sono accertamenti ancora in corso). A maggior ragione ora, le voci di contestazione nei confronti del parco si sono fatte ancora più forti, e l’organizzazione no profit PETA (People for te Ethical Treatamen of Animals) ha chiesto al governo federale di portare avanti un’indagine approfondita per valutare le condizioni a cui sono costrette le orche all’interno delle vasche del noto parco acquatico.

La difesa di SeaWorld

Il parco dalla sua si difende: sostenendo che il comportamento che le orche hanno messo in atto non è affatto innaturale, e che le conseguenze sono state soltanto delle abrasioni lievi e superficiali, non pericolose per la salute degli animali.