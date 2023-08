Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto a Miramare (Rimini). Il giovane era alla guida del suo scooter quando, dopo un tamponamento con un’automobile, è stato disarcionato dal mezzo e sbalzato sotto alla fiancata di un bus. Intervengono i soccorsi con un’eliambulanza.

Miramare, si schianta con lo scooter e finisce sotto un autobus: ferito 28enne

L’incidente è avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo lungo la Statale 16, a Miramare. Dalle prime ricostruzioni, pare che il 28enne fosse alla guida del suo scooter T-Max quando, ad un tratto, è avvenuto lo scontro con una Seat che stava girando a sinistra. Il giovane, dopo l’impatto, è stato sbalzato via dalla sua moto ed è finito a terra sotto la fiancata di un bus che era sulla carreggiata in direzione Riccione.

Le condizioni di salute del 28enne: intervengono i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che hanno fornito le prime cure al 28enne sul posto, per poi trasferirlo in pronto soccorso. L’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, ma le sue condizioni di salute sono stabili. Secondo quanto si apprende, il 28enne non è in pericolo di vita.