Scontro tra tre auto a Roma, due feriti gravi

E' di due feriti gravi il bilancio dell'incidente tra tre auto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Cristoforo Colombo a Roma. Nello scontro, all'incrocio con via Alessandro Varaldo, in direzione Ostia, sono rimasti feriti due dei tre conducenti che sono stati trasportati dal personale del 118 in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dell’Eur e di Ostiense oltre alla Polizia locale di Roma Capitale.