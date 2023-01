Scontro tra un'ambulanza e un'auto: due bimbi in ospedale

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente a Velletri (RO): un'ambulanza ha attraversato un incrocio con il rosso, due bambini coinvolti

Ambulanza passa con il rosso e si scontra con un’auto.

È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 29 gennaio 2023, in zona Cinque Archi a Velletri (RO), all’incrocio tra la strada provinciale Velletri Nettuno e la Cisterna Campoleone. Tra i feriti, due bambini di tre e dieci anni.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo di soccorso – con la sirena accesa – sarebbe passato con il rosso: si è scontrata con una Lancia Y con a bordo una famiglia composta da quattro persone (un uomo di 43 anni alla guida, con moglie e due minorenni).

Le persone coinvolte nello scontro sono in totale sette; i due bimbi, ancora in prognosi riservata, sono ricoverati in ospedale: fortunatamente sono entrambi fuori pericolo.

L’intervento dei soccorsi

Scattato l’allarme, sono tempestivamente intervenuti sul posto diversi soccorsi, tra cui una squadra di vigili del fuoco. I due bambini sono stati presi in carico dai sanitari e trasportati in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Escluso il pericolo di vita anche per le altre cinque persone soccorse, che hanno tuttavia riportato lievi traumi.

Come prevedibile, nelle ore successive all’incidente la circolazione è rimasta bloccata per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi scientifici delle forze dell’ordine in sicurezza.