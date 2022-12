Scontro tra un'auto e due mezzi pesanti: rimorchio ribaltato e traffico paralizzato

Scontro tra un’auto e due mezzi pesanti in Lombardia nelle prime ore del mattino: rimorchio ribaltato e traffico paralizzato, con Tangenziale Nord all’altezza di Monza ingolfata e polizia e soccorritori in azione per ore sul sinistro.

Un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi, 20 dicembre, ha ha paralizzato la viabilità lungo la tangenziale Nord a causa del grosso mezzo intraversato su un fianco. Il tratto interessato è stato quello all’altezza di Monza. Da quanto si apprende dalle testate locali nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte un’auto e due mezzi pesanti con un rimorchio ribaltato in carreggiata.

Scontro tra un’auto e due mezzi pesanti

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’uscita dell’imbocco della Valassina e di Monza centro – Villa Reale. Le testimonianza parlano anche degli immediati soccorsi, palesatisi con l’arrivo sul posto degli agenti della polizia stradale e dei mezzi di soccorso del 118.

Lunghe code in direzione di Cinisello

Sempre i media spiegano che in direzione di Cinisello si sono “formate lunghe code e il traffico martedì mattina è risultato difficoltoso lungo la direttrice”.

Ed il traffico brianzolo è stato ulteriormente pregiudicato in scorrevolezza anche da un secondo sinistro avvenuto sempre lungo la Valassina ma nel tratto tra Seregno sud e Desio nord, in direzione di Milano.