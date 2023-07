Scontro tra un'auto e un autocarro a Geraci Siculo: morto operaio forestale di 55 anni

Lungo la statale 286 a Geraci Siculo si è consumato un dramma. Per il 55enne Matteo Zangara non c'è stato niente da fare.

Un tragico incidente si è consumato lungo la statale 286 nel palermitano nella giornata di mercoledì 5 luglio. A perdere la vita è Matteo Zangara, un operaio forestale che si è scontrato con un autocarro mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto. Stando a quanto riporta PalermoToday, avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 16 luglio. Era sposato e aveva una figlia.

Scontro tra un’auto e un autocarro a Geraci Siculo: morto il 55enne Matteo Zangara

Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione della vicenda, avvenuta all’altezza di Portella dei Bifolchi, la Punto del 55enne è finita contro l’autocarro proveniente dal senso di marcia opposto. A seguito dell’impatto l’auto della vittima è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo dal mezzo. Giunti sul posto anche gli operatori sanitari del 118, ma gli sforzi per salvarlo sono stati purtroppo vani.

Il cordoglio della Parrocchia di Geraci Siculo

Nel frattempo sui social sono in molti ad aver scritto un messaggio di cordoglio per il forestale Matteo Zangara. Così la Parrocchia di Geraci Siculo su Facebook: “Cari fratelli e sorelle, vi comunico che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio 2023, a causa di un brutto incidente stradale, avvenuto in contrada bifolchi, lungo la strada che porta al bivio di quacinara, è morto il Sig. Matteo Zangara, marito della Signora Maria Stella Di Gangi e papà di Maria Angela. Era nato a Geraci Siculo il 16 luglio 1968. L’intera Comunità di Geraci e delle Madonie si unisce all’immenso dolore della moglie e della figlia e di tutti i suoi familiari e assicura l’umile ricordo nella preghiera per ognuno. Per quanto riguarda il giorno e l’ora del funerale sarete avvisati”.

Anche il segretario generale di Sifus, Maurizio Grosso ha dedicato un pensiero all’uomo con un lungo messaggio: “A causa di un tragico incidente automobilistico si è spento prematuramente ieri l’operaio forestale, Matteo Zangara di Geraci Siculo (pa).Matteo che era iscritto e militante del sifus sin dalla prima ora era un uomo mite e determinato che amava la sua famiglia e il suo lavoro di operaio forestale [qui in una foto di una decina d’anni fa alla mia destra] tant’e’ che era quasi sempre presente nelle lotte per rivendicare il tempo indeterminato. Il sifus tutto si stringe al dolore della famiglia di Matteo e si impegna ad essere più determinato di prima, anche in onore di Matteo, nella lotta per la stabilizzazione”.