Scontro tra un furgone e un tir: un morto e un ferito

Continuano gli incidenti sulle strade italiane.

Un furgone e un tir si sono sontrati sulla strada statale 114, in provincia di Siracusa. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Purtroppo anche quest’anno continua ad essere alto il numero degli incidenti stradali che si stanno verificando sulle strade italiane. Nella giornata di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 114 direzione “Della Costa Saracena”, al km 6, in territorio di Augusta, in provincia di Siracusa.

Un furgone e un tir si sono scontrati, con il drammatico bilancio di un morto e di un ferito-

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Un mezzo pesante e un furgone si sono scontrati in modo violento e nel terribile impatto una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Il personale di Anas si è subito recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.