Scontro tra un peschereccio e un mercantile nel Mar Adriatico: il primo affonda in pochi minuti

Nel Mar Adriatico, un peschereccio è affondato dopo essersi scontrato con un mercantile che navigava nelle stesse acque. L’incidente è avvenuto al largo delle acque italiane, davanti alla costa di Ravenna. Il peschereccio affondato è il Lugarain, imbarcazione con uno scafo lungo 24 metri di stanza nel porto di Cesenatico, sul quale lavoravano cinque pescatori. L’impatto è avvenuto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre. L’imbarcazione era a circa 11 miglia e mezzo al largo del porto di Ravenna.

Per motivi da accertare, si è trovata sulla stessa rotta dell’altra nave, un mercantile croato che stava rientrando in porto, il Mika, lungo oltre 82 metri.

L’impatto è stato devastante per il peschereccio, che in pochissimi minuti è colato a piccol. Cinque naufraghi sono finiti in mare dove, fortunatamente, sono stati recuperati dall’altra nave e accompagnati in porto. In questo modo si è evitata la trafedia e fortunatamente nessuno ha riportato danni fisici, solo un grande spavento e la perdita del peschereccio su cui lavoravano.

“Questa notte a circa 11 miglia e mezzo dal porto di Ravenna è avvenuto un grave incidente che ha coinvolto il ‘Lugarain’. Il moto peschereccio di Cesenatico è affondato e la dinamica dei fatti è ancora in corso di ricostruzione” ha spiegato Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico. “Fortunatamente l’equipaggio è stato riportato a terra senza conseguenze, e questa è la notizia migliore. Voglio mandare, – a nome mio e di tutta l’amministrazione -, un grande abbraccio a tutti i ragazzi coinvolti nell’incidente” ha aggiunto.