Stava percorrendo lungo la Statale che conduce ad Agerola quando si è scontrato con un’automobile, trovando purtroppo la morte. La vittima è Daniele Scarfato, giovane la cui vita è stata spezzata ad appena 19 anni. Non sarebbe ancora chiaro cosa possa aver portato allo scontro tra i due mezzi. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 6 ottobre, intorno alle ore 19.00.

Scontro tra uno scooter e un’auto ad Agerola: la vicenda

Stando a quanto riporta la testata “PositanoNews.it”, oltre allo scooter sul quale viaggiava il 19enne e l’automobile, un suv Audi, sarebbe stato coinvolto anche un terzo veicolo. Si tratterebbe di un secondo scooter alla cui sella si trovava una coppia di Pimonte che sarebbe rimasta ferita nell’incidente. Giunti sul posto gli operatori sanitari del 118. Sarebbero tre le persone ferite, fortunatamente in modo non grave. Per il 19enne Daniele Scarfato non è stato possibile fare null’altro se non constatare il decesso.

Il saluto di una comunità

Il giovane era molto conosciuto nella sua comunità, tanto che sono stati diversi i messaggi di cordoglio, a cominciare dall’Associazione Presepe Vivente di Agerola che – si legge da Fanpage.it – ha salutato così Daniele: “Siamo rattristati e addolorati per la morte del giovane Daniele e ci associamo al cordoglio che in queste ore viene espresso alla sua famiglia e alla città intera di Gragnano. Che la terra gli sia lieve e in cielo lo accolgano gli angeli e i santi”.