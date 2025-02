Washington, 28 feb. (askanews) – “O farete un accordo o ce ne tiriamo fuori”. Lo ha detto il presidente Usa Trump durante l’incontro col presidente ucraino Zelensky nello Studio Ovale trasformatosi in una non usuale discussione animata e piena di accuse di fronte alla stampa.

“Se noi saremo fuori, voi dovrete combattere. Non credo che sarà bello, combatterete, ma non avete le carte per farlo”, ha aggiunto.