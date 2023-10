Scooter investe mamma con passeggino sulle strisce pedonali: ferito un bimbo di pochi mesi

Un pericolosissimo incidente è avvenuto questa mattina in viale Vittorio Veneto a Catania, dove una mamma che stava portando suo figlio in giro con il passeggino è stata investita sulle strisce pedonali da un uomo alla guida di uno scooter. Quello di oggi è soltanto l’ultimo episodio di questo tipo che avviene in quella via, dove spesso gli automobilsti sembrano ignorare le strisce e l’attraversamento dei pedoni.

Scooter investe mamma con passeggino: l’incidente

L’incidente è avvenuto introno alle ore 8 della mattina di oggi, martedì 3 ottobre, su viale Vittorio Veneto a Catania, un luogo sfortunatamente non nuovo a sinistri di questo tipo. Una mamma stava spingendo il passeggino che trasportava suo figlio piccolo quando ad un tratto è stata investita da uno scooter. La mamma e il bimbo stavano attraversando la strada passando sulle strisce pedonali, ma l’uomo alla guida del motorino non se ne è avveduto e non si è fermato.

Scooter investe mamma con passeggino: ferito il bimbo

Al momento, non sono emersi molti altri dettagli sull’esatta dinamica del sinistro, nè sulle sue conseguenze. Dalle prime informazioni che arrivano, però, si è scoperto che ad avere la peggio sarebbe stato proprio il piccolo, un bimbo di soli pochi mesi di vita, che sarebbe rimasto ferito. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, mentre mamma e figlio sono stati portati in ospedale.